В Кемеровской области заключённых пытали за отказ выйти на зарядку 

В исправительной колонии №41, которая находится в городе Юрга Кемеровской области, заключённых пытали за отказ выйти на зарядку, сообщает издание Tayga со ссылкой на свои источники в учреждении.

По данным журналистов, в июне в колонию приехал с инспекцией начальник регионального управления ФСИН. Ему не понравилось, что не все заключённые участвуют в утренней зарядке. После этого содержащихся в колонии начали принуждать к этому с помощью пыток.

Как пишет Tayga, в ночь с 5 на 6 июня в ИК прибыли несколько десятков людей в чёрной одежде и масках, которые избили заключённых, ставили их на растяжки, заставляли ползать на четвереньках и гавкать. Позже некоторые из жертв пыток вскрыли себе вены в знак протеста.

Издание Сибирь.Реалии в свою очередь сообщает, что в колонию №41 прибыла так называемая "пыточная бригада" с целью "установления режима". Пытки, которым подвергаются заключённые (в частности, их бьют электрошокером) подтвердила журналистам жена одного из них. Называется также имя одной из жертв насилия - Эрнис Кирманов. По данным Сибирь.Реалии, в знак протеста он вскрыл себе живот, однако ни его, ни других пострадавших, не переводят в санчать: медработники осматривают осуждённых на месте и дают "отписки", что жалоб на здоровье ни у кого нет.

Во ФСИН пока не комментировали информацию, опубликованную в СМИ.