В Керчи атакована ж/д станция, в Чёрном море - российские суда

Украинские военные в ночь на 17 июля нанесли удары по железнодорожной станции в Керчи в аннексированном Крыму и атаковали сухогрузы и танкеры в Чёрном море.

В Керчи, по данным "Крымского ветра", после атаки беспилотников горят склады, а также, вероятно, нефтебаза "Керчь" и эшелоны на путях. Рядом с железнодорожной станцией расположена электроподстанция "Керченская". Кроме того, канал со ссылкой на спутниковые снимки сообщает о пожаре в районе подстанции "Коктебель", которая находится недалеко от одноимённого поселка на южном побережье Крыма.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил о повреждении в Чёрном море за ночь девяти сухогрузов, одного танкера, одного газовоза и одного буксира.

Всего с 6 по 17 июля, как он утверждает, поражены 159 российских судов: 117 единиц в Азовском море и 42 – в Чёрном.

Бровди заявил, что цель украинских военных превратить каждое судно в "дрейфующую в море баржу, слепую и глухую" и не нанести ущерб акватории морей, поэтому, как написал он, они не делают "никаких пробоин" в судах. Под удар прежде всего попадают танкеры, снабжающие Крым топливом.

Минобороны России отчиталось о 243 сбитых украинских беспилотниках над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областямт, Краснодарским краем, Ставропольским краем, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей. Независимых подтверждений этих данных нет.