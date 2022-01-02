В Кейптауне вспыхнул крупный пожар в здании парламента ЮАР

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в парламенте ЮАР, в Кейптауне. На кадрах с места видны клубы чёрного дыма и пламя, охватившее крышу здания.

На борьбу с огнём были брошены десятки пожарных. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока не известно.

Как отмечает "Би-би-си", пожар начался спустя несколько часов после государственных похорон архиепископа, борца с режимом апартеида Десмонда Туту. Церемония проходила вблизи парламента.

По информации агентства France-Press, пламя до сих пор не удалось взять под контроль. В здании образовались трещины.

Здание парламента в Кейптауне состоит из трёх секций. Старейшая часть была построена в 1884 году, две другие – в 20-х и 80-х годах прошлого века.