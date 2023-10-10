В кибуце рядом с Газой при нападении ХАМАС были убиты десятки людей

Иностранные и израильские журналисты побывали во вторник в кибуце Кфар Аза – небольшом израильском поселении недалеко от границы с сектором Газа, которое в субботу на несколько часов захватили вооружённые отряды палестинской группировки ХАМАС. По их сообщениям, в кибуце были жестоко убиты десятки мирных жителей – называются цифры от 70 до 200. По данным i24NEWS, были обнаружены тела 40 детей, в том числе со следами пыток. Официально о числе жертв не сообщалось.

Израильский генерал Итай Верув, руководящий поисковыми работами в посёлке, сказал журналистам, что никогда в жизни не видел подобных сцен насилия. По его словам, жителей убивали целыми семьями – в том числе младенцев. "Это не война, это массовое убийство, это террор" - сказал он, сравнив случившееся с еврейскими погромами начала XX века.

Ранее многочисленные свидетели рассказывали о расправе нападавших над мирными и безоружными жителями приграничных израильских поселений. Накануне сообщалось о том, что в другом кибуце у границ с Газой – Беэри – были убиты более 100 жителей. Больше всего жертв, по всей видимости, было среди посетителей музыкального фестиваля под открытым небом SUPERNOVA. Число убитых там оценивается в 250. Среди них – граждане разных стран. Некоторые из них были захвачены в заложники.

Всего с 7 октября за время атаки ХАМАС на Израиль погибли не менее тысячи жителей этой страны человек, более трёх с половиной тысяч получили ранения. Власти Израиля заявили о том, что дадут жёсткий ответ и разрушат военную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа. В результате ударов Армии обороны Израиля, по данным палестинской стороны, погибли около 800 палестинцев, почти четыре тысячи жителей Газы получили ранения.