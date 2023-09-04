В Киев приехал писатель и актёр Стивен Фрай

Британский актёр, писатель и общественный деятель Стивен Фрай в понедельник приехал в Киев. Он будет модератором саммита первых леди и джентльменов - международной конференции под эгидой жены президента Украины Елены Зеленской. В этом году она посвящена проблемам ментального здоровья.

Фрай, который активно поддерживает Украину, опубликовал в инстаграме фотографию из спального вагона поезда "Украинских железных дорог", в котором он ехал из Польши в Киев. Авиасообщения с Украиной нет из-за постоянной угрозы российских ударов.

Фрай также опубликовал фото противогаза, который ему выдали в гостинице.

Фото с Фраем в Киеве опубликовал украинский художник Никита Титов.

По словам актёра, на мероприятие в Киев его пригласил Офис президента Украины. "Это вовсе не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами", - написал о конференции Фрай, который активно занимается благотворительностью и правозащитной деятельностью, помогая в том числе организациям, поддерживающим людей с биполярным расстройством или ЛГБТ-сообщество. Организаторы отмечают, что Фрай прошлой зимой поддерживал инициативу ShelterBox, которая собирала пожертвования на теплую одежду и ремонт разрушенных домов.

На третий саммит первых леди и джентльменов, который откроется в Киеве 6 сентября, приедут жена президента Сербии Тамара Вучич, муж президента Словении Алеш Мусар, муж президента Словакии Юрай Ризман и жена президента Литвы Диана Науседене. В рамках саммита пройдёт научная конференция.

Ранее Стивен Фрай, в частности, выступал в защиту участниц Pussy Riot, участвовал в кампании по бойкоту Олимпиады в Сочи, подписал письмо с призывом освободить Алексея Навального.