В Киеве более 1600 домов остаются без отопления после российских ударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю российские войска выпустили по Украине более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет различных типов. "Главные мишени, куда бьет Россия сейчас, – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома", – написал он в своем телеграм-канале, подчеркнув важность поставок Украине ракет для систем ПВО.

После субботней российской атаки на Киев без отопления остаются 1676 многоэтажных домов, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он добавил, что всего атака 24 января оставила без тепла почти шесть тысяч домов – большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января, отмечает "Настоящее Время".

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на воскресенье российские войска выпустили по Украине 102 дрона и две ракеты. 87 беспилотников были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на 10 локациях, а также падение сбитых на одной локации", – говорится в сообщении украинских военных.

В ночь на воскресенье 25 января российские войска также нанесли удар из артиллерии по Никополю в Днепропетровской области: повреждены многоквартирный дом и газопровод. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. В Никопольском районе в результате атаки пострадали инфраструктурный объект, частные дома, а также линии электропередач и газопроводы.