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В Киеве были слышны взрывы, объявлена тревога

Последствия удара 21 марта
Последствия удара 21 марта

В Киеве утром в понедельник были слышны взрывы. Телеграм-каналы сообщают, что их было два или три. Взрывы произошли почти сразу же после объявления воздушной тревоги. Власти столицы Украины призвали жителей укрыться и сообщили о работе ПВО.

Небольшой промежуток времени между объявлением тревоги и взрывами может свидетельствовать об ударе баллистическими ракетами или гиперзвуковыми ракетами.

В Печерском районе Киева, по данным властей, обломками ракеты повреждён жилой дом. Также экстренные службы направляются в Днепровский и Соломенский районы, отметил мэр Виталий Кличко.О пострадавших данных нет.

В последний раз Киев подвергался массированной атаке в ночь на 21 марта. Тогда пострадали около 10 человек. Украинские силы ПВО сообщили, что сбили все беспилотники, летевшие на город.

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