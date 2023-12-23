В Киеве демонтировали памятник участникам большевистского восстания

В Киеве в Мариинском парке был демонтирован памятник участникам январского вооруженного восстания 1918 года. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. По информации городских властей, памятник весил около 2,5 тонн. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Памятник был установлен в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции 1917 года. "Идеологическая роль этого постамента заключалась в восхвалении большевиков, устроивших вооруженный мятеж против Украинской Центральной рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", – сказала заместитель председателя Киевской городской администрации Анна Старостенко.

22 января 1918 года Центральная рада Украины провозгласила Украинскую Народную Республику независимым государством. 29 января в Киеве началось восстание большевиков с целью свержения Центральной рады, которое было подавлено 4 февраля. Спустя короткое время большевикам удалось взять Киев, после чего до 1920 года, когда город вновь взяла Красная армия, в столице Украины власть менялась ещё около 10 раз.

Ранее, в ноябре, в Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину, а в начале декабря – памятник большевику Николаю Щорсу. Это стало возможным после исключения из Государственного реестра недвижимых памятников монументы ряду российских и советских деятелей, которые ранее из-за своего статуса не подпадали под законы о декоммунизации.