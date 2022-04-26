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В Киеве демонтируют монумент в честь "дружбы народов" Украины и России

В центре Киева начали демонтировать монумент под Аркой дружбы народов, символизирующий "дружбу народов" Украины и России. О демонтаже распорядились городские власти на фоне российского вторжения в Украину.

В соцсетях появились фото и видео демонтажа бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1981 году.

Арка дружбы народов была установлена в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР в ноябре 1981 года. Под аркой расположены две скульптурные композиции, которые символизируют "воссоединение Украины с Россией": фигуры двух рабочих - украинца и русского (именно этот монумент демонтируют), а также многофигурная группа, посвящённая Переяславской раде 1654 года. Этот монумент, как заявил мэр Киева Виталий Кличко, уберут позже. Сама арка останется, но будет подсвечена в цвета украинского флага и, скорее всего, переименована.

  • После начала войны в ряде украинских городов были демонтированы памятники российским деятелям - в частности поэту Александру Пушкину. Ведутся дискуссии о переименовании улиц и других объектов. В Киевский совет в частности был внесён проект решения о переименовании ряда улиц и демонтаже памятников, например, генералу Николаю Ватутину, писателю Михаилу Булгакову или героям фильма "Место встречи изменить нельзя" Жеглову и Шарапову.

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"Азовсталь" продолжают бомбить
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