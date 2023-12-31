В Киеве из-под завалов извлекли тела пяти погибших 29 декабря

Число погибших в Киеве после ракетного удара по складу в Шевченковском районе 29 декабря выросло до 23. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы городской военной администрации Олега Попко, утром 31 декабря спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал атаку на украинскую столицу 29 декабря самой большой по количеству жертв среди мирных жителей города. 1 января в Киеве будет днем траура по погибшим.

29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за всё время войны. По данным украинской стороны, российские войска использовали ударные беспилотники типа "шахед", а также крылатые и зенитные ракеты.

Большинство членов Совбеза ООН, включая США, Францию и Великобританию, осудили атаку. Представитель Китая призвал к "политическому урегулированию" ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО.