В Киеве из-за удара по частной клинике погиб человек, еще четверо ранены

В ночь на 5 января российский беспилотник атаковал четырехэтажное здание частной клиники в Оболонском районе Киева, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным полиции, погиб мужчина 1995 года рождения, который находился на стационарном лечении. Мэр города Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших. По его словам, всего в стационаре медицинского центра находились 26 пациентов, 16 из них перевели в городские больницы.

Глава Киевской областной администрации Николай Калашник сообщил, что в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный дом, гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения. Во время тушения пожара в одном из домов нашли тело мужчины.

Кроме того, из-за российской атаки обесточен город Славутич. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска атаковали Украину девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 165 беспилотниками. Силы ПВО сбили 137 дронов на севере, центре и востоке страны, говорится в сообщении украинских военных.