В Киеве на 91-м году жизни скончался литератор и диссидент Иван Дзюба

В Киеве на 91-м году жизни скончался литературовед, правозащитник и украинский диссидент Иван Дзюба. По словам близких, в последнее время он сильно болел. О причинах смерти при этом не сообщается.

Один из ближайших соратников Дзюбы, украинский литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский, назвал его "одним из лидеров национального и духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века", "интеллектуальным проводником и спикером украинского "шестидесятничества".

Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донецкой области. В 1957 году, после окончания аспирантуры киевского института литературы, начал активно публиковаться, работал редактором в украинском журнале "Вiтчизна", вступил в Союз писателей Украины. В 1973 году власти СССР приговорили его к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за книгу "Интернационализм или русификация?".