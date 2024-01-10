В Киеве нашли мертвыми экс-заместителя генпрокурора и ее дочь

В Киеве найдены тела бывшего заместителя генерального прокурора Ольги Колинько и её дочери Ярославы. Проводится судебно-медицинская экспертиза, причины смерти обеих женщин устанавливаются. Об этом сообщило 10 января вечером агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Национальной полиции.

Тела женщин не имели следов насильственной смерти, их квартиры были закрыты изнутри. По предварительным данным, мать и дочь умерли в разное время: Ольга Колинько примерно два месяца назад, дочь примерно три недели назад.

Тела переданы на судебно-медицинскую экспертизу, в результате которой будут установлены причины смерти и приняты решения о следующих действиях.

Ольга Колинько занимала должность заместителя генерального прокурора Украины дважды: в 1993 – 2000 гг. и в 2003 - 2005 гг. В 2001-2003 годах она возглавляла Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, президентом Украины в те годы был Леонид Кучма.