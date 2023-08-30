В Киеве обломки ракет повредили несколько зданий, двое погибших

В Киеве в результате российского ракетного удара погибли два человека, ещё двое ранены. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

По его словам, это был самый массированный обстрел города с весны. Российская армия сначала применила ударные дроны "Шахед"с разных направлений, а затем ракеты. Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей, заявил Попко.

В Шевченковском районе города обломки упали на административное здание: погибли два охранника.

Также обломки российской ракеты упали на здание торгового центра "Ашан" в Дарницком районе Киева. Возник пожар, разрушена крыша здания. Пострадавших нет.

В Киевской области пострадало шесть частных домов, сообщили в полиции.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже сообщил, что во время российской атаки по территории Украины в ночь на 30 августа сбиты все 28 крылатых ракет и 15 из 16 ударных беспилотников.

Оперативно проверить эту информацию в условиях войны невозможно.