В Киеве обломки сбитого дрона попали в жилой дом

В ряде областей Украины действует воздушная тревога в связи с налётами дронов-камикадзе. Поступают сообщения о взрывах в Киеве. Войска ПВО сбили дрон в Соломенском районе, обломки дрона упали на жилой дом. Эти сведения подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, о чём сообщили украинские СМИ.

В полночь по киевскому времени поступили сообщения о том, что на верхних этажах поврежденного дома в Соломенском районе вспыхнул огонь, на месте работает отряд службы по чрезвычайным ситуациям.

По меньшей мере, два человека получили ранения, им была оказана врачебная помощь, один из них был доставлен в больницу, другому врачи помогли на месте.

Вскоре после полуночи поступило сообщение о падении обломков дрона на частный жилой дом в Дарницком районе. В городской администрации объявили о падении обломков дрона в Голосеевском районе города. В комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома вспыхнул огонь. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Позднее спасатели показали журналистам последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены.