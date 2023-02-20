Президент США Джо Байден приехал в Киев

Президент США Джо Байден приехал в понедельник в Киев. О его визите в столицу Украины не сообщалось заранее.

Телеграм-канал "Украина сейчас" опубликовал видео, на котором Байден в сопровождении президента Украины Владимира Зеленского под звуки сирен воздушной тревоги посещают мемориал памяти защитников Украины.

Вскоре после публикации видео приезд Байдена подтвердил Зеленский. "Джозеф Байден, приветствую вас в Киеве! Ваш визит - очень важное проявление поддержки для всех украинцев" - написал Зеленский в телеграме. Зеленский также заявил, что обсудил с президентом США вопрос поставки Украине дальнобойных вооружений.

На сайте Белого дома опубликовано заявление от имени президента США. "В то время когда мир готовиться отметить годовщину жестокого российского вторжения в Украину, я приехал сегодня в Киев для встречи с президентом Зеленским и для того, чтобы вновь подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины" - говорится в сообщении. Там также сказано, что будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине, а позднее на этой неделе - о новых санкциях в отношении российской верхушки и компаний. Также подтверждается, что из Украины Байден поедет в Польшу.

Пока визит проходит непублично, с заявлениями для прессы Байден и Зеленский не выступали.

Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что в Киеве сегодня ожидается визит кого-то из "главных" западных партнеров Украины. Журналисты и пользователи соцсетей обращали внимание на то, что в столице Украины с самого утра перекрыт ряд улиц.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что готовится "сюрприз" накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения. "Мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и так же присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - заявил Мельник.

Ряд пользователей соцсетей, в том числе журналисты и политические комментаторы, предположили, что в Киев с необъяленным визитом может приехать президент США Джо Байден. 21 февраля начинается его визит в Польшу. О планах президента посетить Украину Белый дом не говорил.

Говорили и о том, что приехать может вице-президент Камала Харрис, которая недавно выступала с речью в поддержку Украины на конференции в Мюнхене.

Наблюдатели также обратили внимание, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не присутствует на совещании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, хотя ранее о его участии сообщалось.

Воздушное пространство над Украиной закрыто, западные лидеры приезжают в Киев по железной дороге. Не было сообщений о том, что самолёт президента Air Force One приземлялся где-либо в Европе. Как Байден добрался до Украины - пока не ясно.

В Киеве после 12.30 по московскому времени объявили воздушную тревогу. Предположительно, она связана со взлётом в Беларуси самолётов МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на борту.