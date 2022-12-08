Депутаты Киевского городского совета переименовали 32 улицы в городе, а также переулки и бульвары, названия которых были связаны с Россией или советскими временами, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Новые названия получили, в частности, улицы Кутузова, Суворова, Достоевского, Пришвина, Энгельса, Юлиуса Фучика, академика Грекова и Зои Космодемьянской. Бульвар Дружбы народов был переименован в честь одного из основателей украинской армии, теоретика украинского национализма Николая Михновского.

По словам Кличко, в городе переименованы уже 237 городских объектов, чьи названия были связаны с Россией или СССР. "Процесс дерусификации в столице продолжается. И это важно. Особенно во время варварской войны, которой Россия пытается уничтожить Украину, заморозить украинцев зимой", — отметил чиновник.