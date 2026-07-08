В Киеве российский дрон попал в многоэтажку, есть погибшие

В Киеве российский беспилотник днём 8 июля врезался в многоэтажный жилой дом в Деснянском районе города. Есть погибшие и раненые.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, по меньшей мере 14 человек пострадали и трое погибли. 9 человек госпитализированы, двое – в тяжелом состоянии.



Кличко уточнил, что в атакованном здании возник пожар на верхнем этаже.



Это уже второй удар беспилотника в Деснянском районе (расположен на северо-востоке Киева на левом берегу Днепра) за день. В результате первой атаки, совершённой российскими войсками утром 8 июля, погибли два человека и восемь получили ранения.

В июле Киев уже дважды подвергался массированным российским ударам, жертвами которых стали более 50 человек.

Днём 8 июля российская ракета попала в жилой дом в Харькове. Два человека погибли, больше 40, по последним данным местных властей, получили ранения.