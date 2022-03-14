В Киеве снаряд попал в девятиэтажный дом, есть погибшие

Сегодня 19-й день российского вооружённого вторжения в Украину. Бои, обстрелы и авиаудары продолжаются в различных областях страны.

В Оболонском районе на севере Киева, как утверждают местные власти, артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. Сообщается о гибели не менее двух человек, есть раненые. Нижние этажи дома частично разрушены.

Сообщается также об уничтожении жилых домов при авиаударе в одном из посёлков Житомирской области. В Ровно российским авиаударом выведена из строя телевышка.

Идёт наступление российских войск и отрядов так называемой "ЛНР" на Северодонецк. Сообщается, что из нескольких городов Луганской области сегодня должна быть проведена эвакуация мирных жителей.

Продолжаются бои на юге Донецкой области, в том числе в осаждённом городе Мариуполь. По сообщению Associated Press, умерла одна из беременных женщин, пострадавшая при недавней бомбардировке роддома. Представители российских властей, с одной стороны, говорили, что роддом был превращён в военный объект, с другой - что никакой бомбардировки не было. Власти Мариуполя заявляют, что в городе погибли уже более 2 тысяч человек; независимого подтверждения этой информации нет. По подтверждённым данным ООН, во всей Украине число погибших мирных жителей с начала боевых действий превысило 500.