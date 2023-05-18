В Киеве улицы переименовали в честь Лема, Брэдбери и Оруэлла

Киевский городской совет переименовал 18 мая две станции городского метрополитена, одну строящуюся станцию метро, а также несколько улиц и других городских объектов. Переименования стали реакцией на российское вторжение в Украину, после которой во многих городах страны, включая Киев, начали переименовывать географические объекты, каким-либо образом связанные с Россией.

Станция метро "Дружбы народов" отныне называется "Зверинецкая" (по названию исторического района украинской столицы), а станция "Площадь Льва Толстого" стала "Площадью Украинских героев".

В начале года власти провели голосование среди жителей города за переименование станций метро - большинство проголосовало за те названия, которые в четверг одобрил городской совет. Также принято решение о переименовании строящейся станции "Проспект Правды", она будет называться "Варшавская".

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что всего в городе уже переименованы 314 объекта. "Процесс дерусификации в Киеве продолжается" - написал он в телеграме. В четверг Киевский совет переименовал ещё 26 улиц и других объектов. В частности, переулок Ржевский назван в честь Станислава Лема, улица Володи Дубинина стала улицей Рэя Брэдбери, улица Красноткацкая - улицей Уинстона Черчилля. Переулок Орловского переименован в переулок Джорджа Оруэлла, а Петровская аллея стала аллеей Магдебургского права.