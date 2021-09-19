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В Киеве тысячи горожан вышли на Марш равенства под лозунгом "Страна для всех"

Киев, 19 сентября 2021

В Киеве около 7 тысяч человек участвовали в Марше равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Лозунг марша в этом году — "Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". Шествие началось у здания Национальной оперы Украины, присоединиться к нему можно было только до 11:00.

Участники марша предъявили руководству Украины 8 требований, среди которых принятие закона, устанавливающего ответственность за гомофобные преступления; исключение из публичного пространства призывов к дискриминации и насилию; официальное признание в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола; противодействие буллингу в школе, основанному на отношении к сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", опубликованному в августе, гомофобия широко распространена в Украине: 47 процентов опрошенных негативно относятся к сообществу ЛГБТК+. Участников марша сопровождала полиция. Несколько сот противников прав ЛГБТ наблюдали за маршем, но инцидентов не было, сообщил "Голос Америки".

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