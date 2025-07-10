В Киеве убит полковник Службы безопасности Украины

Утром 10 июля в Голосеевском районе Киева застрелен полковник Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Киевская полиция подтвердила обнаружение тела с огнестрельными ранениями, не раскрыв дополнительных деталей.

СБУ заявила, что совместно с Национальной полицией проводит расследование и работает над установлением всех обстоятельств преступления. Имя погибшего официально не разглашается.

По информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, убитый — полковник Иван Воронич, старший оперативный сотрудник одного из подразделений Центра специальных операций СБУ. Мосийчук утверждает, что в Воронича выстрелили пять раз из пистолета с глушителем. Стрелявший скрылся.

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