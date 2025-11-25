В Киеве в результате ночной атаки несколько погибших

Ссылки для упрощенного доступа

В Киеве число погибших в результате российского удара в ночь на 25 ноября возросло до шести. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода со ссылкой на последние данные городских властей и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в телеграм-канале, что четыре человека погибли и не менее трёх получили ранения в Святошинском районе.

Ранее было известно о двух погибших, в том числе 86-летней женщине, в Днепровском районе. В службе по ЧС уточнили, что в этой части Киева было попадание в 9-этажный жилой дом. Пожары, возникшие на уровне 5-8 этажей, уже потушили. "Продолжаются работы по разбору завалов", – говорится в сообщении ведомства.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о девяти пострадавших, среди них – один ребенок, трое взрослых госпитализированы. По словам мэра, в Святошинском районе под завалами могут находиться люди в разрушенном нежилом помещении. В Печерском районе эвакуируют жильцов из 22-этажного дома, есть повреждения, написал в соцсетях Кличко.

Местные власти также сообщали, что в некоторых районах Киева есть перебои с энерго- и водоснабжением.

Ночью российские войска нанесли по Украине комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Минэнерго страны сообщило о массированной атаке на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В Одесской области, по данным службы ЧС, в результате российской атаки с применением беспилотников были повреждены объекты энергетической и портовой инфраструктуры. Возникло несколько пожаров. Глава администрации региона Олег Кипер сообщил о шести пострадавших, среди которых двое детей.

Российские военные информацию о ночном ударе не комментировали.

