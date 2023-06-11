Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Мазепы

Во время богослужения

В Киево-Печерской лавре впервые в её истории помолились за упокой украинского гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Мазепа, украинский политический деятель конца XVII- начала XVIII веков ещё при жизни, в 1708 году, был предан анафеме Русской православной церковью, которая обвинила его в измене царю Петру I и православию. Мазепа, гетман Войска Запорожского, во время Северной войны заключил союз с шведским королём Карлом XII. Анафема до сих пор не снята. В Украине Мазепа считается выдающимся государственным деятелем, его именем называют улицы и другие объекты.

С прошлого года в ряде храмов Киево-Печерской лавры богослужения проводит автокефальная Православная церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической. Молитва за упокой Ивана Мазепы состоялась 11 июня в церкви Всех Святых, которую в 1696-1698 годах построили на средства Ивана Мазепы. Богослужение прошло по благословению предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что Мазепа внёс большой вклад в развитие Украины, в особенности её культурно-религиозной жизни. В частности, он уделял внимание развитию Киево-Печерской лавры. По словам Ткаченко, на территории Лавры будет создан музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его эпоха". Его разместят в Онуфриевской башне, которую тоже построили на средства гетмана.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG