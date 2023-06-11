В Киево-Печерской лавре впервые помолились за упокой гетмана Мазепы

В Киево-Печерской лавре впервые в её истории помолились за упокой украинского гетмана Ивана Мазепы. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Мазепа, украинский политический деятель конца XVII- начала XVIII веков ещё при жизни, в 1708 году, был предан анафеме Русской православной церковью, которая обвинила его в измене царю Петру I и православию. Мазепа, гетман Войска Запорожского, во время Северной войны заключил союз с шведским королём Карлом XII. Анафема до сих пор не снята. В Украине Мазепа считается выдающимся государственным деятелем, его именем называют улицы и другие объекты.

С прошлого года в ряде храмов Киево-Печерской лавры богослужения проводит автокефальная Православная церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической. Молитва за упокой Ивана Мазепы состоялась 11 июня в церкви Всех Святых, которую в 1696-1698 годах построили на средства Ивана Мазепы. Богослужение прошло по благословению предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что Мазепа внёс большой вклад в развитие Украины, в особенности её культурно-религиозной жизни. В частности, он уделял внимание развитию Киево-Печерской лавры. По словам Ткаченко, на территории Лавры будет создан музейный центр "Гетман Иван Мазепа и его эпоха". Его разместят в Онуфриевской башне, которую тоже построили на средства гетмана.