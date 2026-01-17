Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Киевской области 56 тысяч семей остались без света из-за ночной атаки

Киеве, Украина, 13 января 2026 года
Киеве, Украина, 13 января 2026 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В Бучанском районе Киевской области из-за ночной российской атаки без света остались 56 тысяч семей, сообщила энергетическая компания ДТЭК.

"Сейчас продолжаются восстановительные работы. Ситуацию осложняет мороз", – говорится в сообщении.

В Киеве после атаки на инфраструктуру города, которая произошла 9 января, без отопления все еще остаются 50 домов. Всего в результате той атаки без теплоснабжения остались шесть тысяч домов.

В ночь на 17 января Украину атаковали 115 российских беспилотников, из них 96 были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание 16 ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых на двух локациях", – сообщили Воздушные силы ВСУ.

В Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки возник пожар, повреждения также получили здание и автотранспорт.

В Харьковской области дроны атаковали гражданские дома. В населенном пункте Великий Бурлук в результате атаки повреждены частный и многоэтажный жилые дома, а также складское здание. В результате одного из попаданий возник загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Выпуск новостей Радио Свобода:

Протесты в Иране:
Embed
Протесты в Иране:

No media source currently available

0:00 0:24:43 0:00

Протесты в Иране:

число убитых растет

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG