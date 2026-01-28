В Киевской области в результате удара погибли два человека

Два человека погибли в результате удара по Бучанскому району Киевской области, сообщили местные власти. Четыре человека обратились за медицинской помощью.

В результате атаки загорелась кровля и квартира на седьмом этаже жилого дома. Пожар потушили.

В Запорожье повреждены 12 жилых домов, в некоторых из них отсутствует электроснабжение, сообщил глава областной военной администрации Иван Фёдоров. Пострадали два человека.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Киевском районе города российские дроны ударили по православному монастырю и частному дому. По предварительным данным, никто не пострадал.