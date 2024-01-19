В Кирове 300 волонтёров ищут кота, которого выкинула проводница

В Кирове более 300 волонтёров ищут домашнего кота, которого из поезда, следовавшего по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, выкинула проводница. Об этом сообщает РИА Новости.

О произошедшем с котом по кличке Твикс рассказала волонтёр Ольга Кудряшова. По её словам, инцидент произошёл 11 января, а на следующий день к ней за помощью в поисках животного обратился хозяин питомца. По его словам, кот выбрался из переноски и пропал. Позднее появилось видео, на котором видно, что Твикса выкинула из вагона проводница поезда. Она пояснила, что увидела гуляющего по вагону питомца, опросила пассажиров, но никто не представился хозяином животного, из-за этого она посчитала кота бездомным.

Сообщается, что на перевозку кота был оформлен специальный билет. Уточняется, что Твикс возвращался домой в Ленинградскую область после операции на кишечнике. Кота сопровождал родственник его хозяина.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по статье о самоуправстве, заявив, что причиной инцидента послужило невнимательное отношение к животному со стороны сопровождающего. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных.

РЖД сообщили, что проводят служебное расследование. Компания выразила сожаления и заявила о том, что в Кирове к поискам кота подключены волонтёры-железнодорожники. РЖД извинились перед хозяином животного и пообещали сделать "всё возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь".

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