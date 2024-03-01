В Кирове активистке вынесен приговор - она назвала Татарского убийцей

Активистку из Кирова Светлану Марину приговорили к 1,5 годам принудительных работ за то, что она назвала провоенного блогера Владлена Татарского "преступником и убийцей". Об этом сообщают Idel.Реалии.

Татарский был убит в результате взрыва в петербургском кафе в апреле прошлого года. За посты с комментариями о его гибели несколько человек в России были осуждены по статье об оправдании терроризма. Марину, однако, Первомайский районный суд Кирова признал виновной по другой статье - о повторной дискредитации российской армии.

По версии следствия, 29 августа прошлого года Светлана Марина опубликовала в Telegram-чате "Свободный Киров" короткий видеоролик с критическими замечаниями в адрес Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Активистка назвала его "преступником, грабителем и убийцей, который и сам этого не скрывал".

По мнению обвинения, Светлана Марина действовала "умышленно, по мотивам политической ненависти и вражды", испытывая "стойкую неприязнь к органам государственной власти и Вооружённым Силам РФ в связи с проведением специальной военной операции".

Выступая в суде с последним словом, активистка заявила, что не испытывает никакой "ненависти и вражды" к органам российской государственной власти. По словам Мариной, она напротив надеется, что Россия в конце концов станет "правовым государством".

Марина не признала себя виновной и заявила, что статьи за так называемые дискредитацию армии и фейки о ней — "бесчеловечные и антиконституционные, они ущемляют права граждан, насаждают страх, внушают беспомощность".

Светлане Мариной — 56 лет, по профессии она инженер-программист, у нее двое дочерей. Впервые она начала участвовать в оппозиционных акциях во время процесса над Алексеем Навальным по делу "Кировлеса".

Летом прошлого года Кировский районный суд оштрафовал Марину по административному делу о дискредитации армии - также из-за комментария о Татарском.