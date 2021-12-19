В Кирове прошёл согласованный пикет против войны с Украиной

Сегодня, 18 декабря, в Кирове прошел пикет против, как считают пикетчики, "возможного начала" российско-украинской войны. Акция прошла около памятника большевику Сергею Кирову (именем которого назван город), в ней участвовали шесть активистов. Они развернули плакаты, призывающие Кремль не начинать войну против Украины. Пикетчики держали над собой флаги Украины и России.

— О милитаристских настроениях узнал от тёщи, которая телевизор смотрит, — поделился с корреспондентом сайта Идель.Реалии один из организаторов антивоенной акции, учитель Сергей Дядькин. — Чувствуется, что путинские СМИ опять нагнетают шовинистическую истерию, как это было во время оккупации Крыма в 2014 году. Обыватель средней полосы России не знает, что такое война. Ему кажется, что у нас после Второй мировой всё время "мирное небо" над головой. А то, что Россия в постсоветское время вела войну в Чечне, Грузии, Украине, Сирии - забывается. Украина всегда была, есть и будет самой близкой и дружественной страной для мыслящих и совестливых россиян, сказал кировский учитель.

Участники антивоенной акции рассказали, что большинство прохожих не поддержало пикет, кто-то плюнул в сторону пикетирующих, другие крутили пальцем у виска и называли пикетчиков оскорбительными или бранными словами. Кировчане, в основном это были люди старшего поколения, призывали "стереть Украину с лица земли", а протестующим предлагали "не позориться".