В Кировской области осудили двух подростков по делу о поджоге на ж/д

Суд в Кировской области приговорил двух подростков 16 и 18 лет к шести годам и шести годам и трём месяцам колонии соответственно по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге. Их признали виновными по статье о диверсии, совершенной организованной группой.



По версии следствия, в начале сентября 2023 года на железнодорожном перегоне "Киров – Киров-Котласский" двое подростков подожгли релейный шкаф, который отвечает за управление поездами и светофорами. Они якобы получили инструкции по тому, как это сделать, через мессенджер. За поджог им заплатили 10 тысяч рублей. Следователи утверждают, что номер, с которого связались с подростками, подключался к сети через украинские серверы.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России начались регулярные поджоги железнодорожной инфраструктуры. Обвиняемых сначала судили за хулиганство, а после стали привлекать по статьям о диверсии. В большинстве случаев следствие утверждает, что поджигатели действовали по заказу украинских спецслужб.