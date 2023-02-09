В Кишиневе подтвердили получение от Украины сведений о "российском плане"

Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова подтвердила получение от Украины информации о наличии у России плана дестабилизации обстановки в Молдове. Об этом сообщило агентство МОЛДПРЕС.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета заявил о наличии у России плана смены власти в Молдове. "Недавно я говорил с президентом Молдовы Майей Санду и проинформировал ее о том, что нашей разведке удалось перехватить детальный российский план подрыва политической ситуации в Молдове". По словам Зеленского, российский документ показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломить Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней". Слова украинского лидера приводит агентство МОЛДПРЕСС.

По этому поводу Служба информации и безопасности Молдовы выпустила заявление для прессы. В нём, в частности, говорится, что из информации, предоставленной украинскими партнерами, и по результатам оперативной СИБ, выявлены намерения подрыва государственного [строя] Республики Молдова, дестабилизации и нарушения общественного порядка.

В заявлении СИБ, которое приводит МОЛДПРЕС, также говорится: "В настоящее время мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку это могло бы помешать текущим оперативным мероприятиям".

Украинское агентство УНИАН информировало своих подписчиков, что в четверг президент Зеленский во время визита в Брюссель рассказал, что украинская разведка добыла планы Кремля касательно дестабилизации ситуации и захвата власти в Молдове. Эти сведения Киев тут же передал Кишиневу, отметило агентство.

Ранее, по информации УНИАН, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что ей не о чем говорить с российским руководством. Она не видит возможности поддерживать с РФ конструктивные отношения из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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