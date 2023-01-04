В Китае из-за высокой смертности от COVID-19 переполнены крематории

Рост числа умерших в Китае из-за массовой вспышки COVID-19 привел к тому, что крематории по всей стране оказались переполнены. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на работников китайской похоронной отрасли и экспертов. Один из собеседников агентства заявил о "параличе системы".

Работники крематориев Пекина и Шанхая рассказали агентству, что тела умерших от COVID-19 сжигают круглосуточно, а ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать только на середину января. В одном из крематориев Лунхуа (район Шэньчжэня) заявили, что ежедневно к ним поступает более 500 тел.

Вloomberg отмечает, что в последнее время в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали предлагать кремацию за десятки тысяч юаней. Так, кремация в день смерти обойдётся 88 тысяч юаней (870 тысяч рублей), пишет агентство.

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией начался в Китае в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры из-за протестов против локдаунов.

На фоне вспышки заболевания власти Китая перестали публиковать ежедневные данные по COVID-19. Согласно не подтверждённым официально сведениям, ежедневно COVID-19 начали заражаться миллионы граждан Китая.

По оценкам британской аналитической компании Airfinity, в конце декабря в Китае от коронавирусной инфекции умирали, вероятно, около 9 тысяч человек в день. Airfinity предполагает, что смертность достигнет пика 23 января и составит около 25 тысяч человек в день, а с декабря общее число смертей достигнет 584 тысяч .

Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку заболевания .

Из-за волны заражений COVID-19 в Китае, целый ряд стран на минувшей неделе утвердил обязательное тестирование для приезжих из КНР, в том числе – Италия, США, Япония, Индия и Малайзия.