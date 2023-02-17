В Китае пропал банкир-миллиардер – акции его компании рухнули на 50%

В Китае пропал миллиардер, глава инвестиционного банка China Renaissance Бао Фань. Его семье сказали, что он сотрудничает со следствием. Об этом сообщает Bloomberg.
Управляющая банком компания сообщила, что не может связаться с Фанем и у неё нет информации, что его исчезновение связано с деятельностью банка. После этого акции компании на Гонконгской бирже подешевели вполовину, к вечеру часть падения они отыграли.
Китайское издание Caixin сообщило, что с Фанем нет связи уже двое суток, он также не появлялся в офисе. Источник агентства Bloomberg, попросивший об анонимности, сообщил, что семью Фаня уведомили, что тот сотрудничает со следствием. Также под следствием с сентября находится бывший президент China Renaissance Конг Линь, сообщили Caixin и Bloomberg.
Власти Китая ничего не говорят об исчезновении Фаня. China Renaissance отказалась от комментариев.
В отсутствие официальной информации о местонахождении Фаня его пропажа вызвала "озноб" у китайских финансистов. Исчезнувший инвестбанкир имеет обширные связи и обладает информацией, касающейся крупнейших компаний страны: среди прочих он консультировал Alibaba Group и Tencent.
Руководители китайских организаций обычно пропадают, когда становятся фигурантами правительственных расследований. В конце 2021 года председатель Китая Си Цзиньпин начал масштабное антикоррупционное расследование, которое затронуло десятки чиновников и финансовых руководителей. Недавно китайское правительство смягчило позицию по отношению к частному сектору – репрессии были якобы свёрнуты.
- Бао Фань основал China Renaissance в 2005 году и вывел её на биржу в 2018 году, получив 346 миллионов долларов. China Renaissance – ведущий в Китае инвестиционный банк, ориентированный на технологии. На конец июня 2022 года в управлении компании находилось около 48,6 миллиарда юаней (7,1 миллиарда долларов США).
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