В Китае разбился "Боинг-737" со 133 пассажирами на борту

Пассажирский самолёт Boeing-737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта на юге Китая со 133 пассажирами и членами экипажа на борту, сообщило Центральное телевидение страны.

По предварительной информации, самолёт врезался в гору в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юне страны. На месте катастрофы начался пожар, туда выехали спасатели.

Борт совершал рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Согласно данным портала Flightradar24, самолёт пропал с экранов радаров примерно через час полёта, около 9:20 по московскому времени.

Разбившемуся лайнеру — около 7 лет, China Eastern Airlines его первый владелец. До понедельничной катастрофы ни в какие серьёзные происшествия самолёт не попадал. О числе пострадавших не сообщается.