В Китае разработчик оружия закупает чипы из США в обход ограничений

Китайская академия инженерной физики, которая занимается исследованиями и разработкой ядерного оружия, закупает в обход экспортных ограничений чипы из США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты издания ознакомились с закупочной документацией академии. Согласно ей за последние два года исследовательский центр более десяти раз закупал через посредников микросхемы от американских компаний для использования в своей работе. Среди них упоминаются такие крупные производители, как Intel и Nvidia.

Журналисты предполагают, что микросхемы могут использоваться для разработки нового оружия или для обслуживания уже существующих ядерных запасов Китая. Отмечается, что научный центр закупает не новые версии чипов, которые предназначены для массового потребителя, а значит компании не могут проследить за соблюдением правил экспортного контроля.

Китайская академия инженерной физики с 1997 года находится в "чёрном списке" США. В октябре 2022 года американские власти ограничили поставки полупроводников и оборудования для их производства, чтобы Китай не мог использовать эти технологии для разработки оружия.