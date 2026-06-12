В Китае задержали гражданина США по подозрению в шпионаже

Китайские власти задержали гражданина США Мин Зина по подозрению в шпионаже и угрозе национальной безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По её словам, Мин был задержан "в соответствии с законом". Китай также уведомил об аресте американца генеральное консульство США в Гуанчжоу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Мин Зин работает исполнительным директором Института стратегии и политики Мьянмы (ISP Myanmar). Это аналитический центр, изучающий политическую и военную ситуацию в стране. По данным собеседников агентства, Мина задержали после прибытия в город Куньмин на юго-западе Китая около двух недель назад.

Ранее The New York Times сообщила, что Мин Зин исчез 3 июня во время пребывания в Куньмине. Издание связывало его исчезновение с действиями китайских властей.

Мин Зин участвовал в демократическом движении в Мьянме в 1988 году, а позднее изучал политологию в Калифорнийском университете в Беркли. После военного переворота в Мьянме в 2021 году основанный им аналитический центр перенес свою деятельность за пределы страны и продолжил исследовать политическую ситуацию, гражданскую войну и деятельность военных властей.

Задержание произошло на фоне попыток Вашингтона и Пекина стабилизировать отношения после недавних контактов между руководством двух стран, отмечает Reuters.