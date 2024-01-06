В Климовске, где находится патронный завод, люди трое суток без тепла

В микрорайоне Климовск подмосковного города Подольск в субботу был введён режим чрезвычайной ситуации - в связи с тем, что "в многоквартирных домах отсутствует отопление уже продолжительное время", при том что температура уличного воздуха в последние дни опускалась ниже минус 20 градусов.

О введении режима ЧС локального характера объявил глава Подольска Григорий Артамонов. При этом вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что от областных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением, которая произошла в Подольске.

При этом проблемы с теплоснабжением в Климовске начались ещё 4 января, когда из-за прорыва теплотрассы без отопления и горячей воды остались более 170 многоквартирных домов и больница, - пишет "Медуза". Впоследствии в некоторых домах пропал и свет. Судя по сообщениям в соцсетях, ещё утром 6 января в микрорайоне тепла не было во многих домах, а в некоторых не было и света. На площади в Климовске 5 января даже прошла стихийная акция протеста. Жители жаловались, что температура в их квартирах упала до 10 градусов.

Ведутся ремонтные работы, Артамонов в телеграме регулярно отчитывается о подключении тепла в тех или иных домах. О полной ликвидации последствий аварии пока не сообщалось.

Как отмечает "Медуза", губернатор Московской области Андрей Воробьев с начала года не сообщал в своих соцсетях о каких-либо коммунальных авариях. В результате комментарии об аварии начали появляться под его постами, посвящёнными другим темам.

В Климовске расположен патронный завод имени Юрия Андропова - это одно из крупнейших в России предприятий по производству патронов. Именно с тем, что Климовск "отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода", власти Московской области связали возникшие проблемы. По словам Хромушина, "объект режимный, поэтому с точки зрения подготовки к зиме мы не можем его контролировать". О возникших проблемах, заявил чиновник, представители властей узнали только из соцсетей, где массово начали жаловаться граждане. При этом практически сутки, по его словам, власти находились в неведении. О конкретных виновниках этого чиновник не сказал. О причинах аварии не сообщается, нет никаких намёков на то, что речь могла идти о диверсии.

Патронный завод находится под санкциями США. В прежние годы против его бывших владельцев и руководителей возбуждались уголовные дела, их объявляли в розыск. Один из директоров завода бесследно пропал, а владельцем в своё время был гражданин Мексики Хорхе Портилья-Сумин, которого называли криминальным авторитетом и который был судим за убийство. Так называемые патриотические блогеры уже после начала войны в Украине обвиняли руководство завода в хищениях. Оно неоднократно менялось. Сейчас директором завода числится Игорь Леонидович Кушников. Это полный тёзка бывшего полковника ФСБ, которого в начале 2000-х годов обвиняли в связях с Гольяновской преступной группировкой. Его признали виновным, но освободили от наказания из-за истечения срока давности.