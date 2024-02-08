В КНДР отменили все законы об экономических отношениях с Сеулом

Верховное народное собрание КНДР проголосовало за отмену всех соглашений об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, сообщает Reuters.

Парламент КНДР также проголосовал за отмену законов, регулирующих экономические отношения с Сеулом. Одним из них стал специальный закон о туристическом проекте в горах Кымгансан.

Экскурсии в живописный горный район, расположенный у восточной части границы между Южной Кореей и КНДР, были символом экономического сотрудничества, которое началось в начале 2000-х. За это время там побывали около двух миллионов туристов из Южной Кореи.

Проект был приостановлен в 2008 году, когда южнокорейская туристка, оказавшаяся в запретной зоне, была застрелена северокорейской охраной.

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