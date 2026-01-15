В колонии в Омске умер Роман Тюрин, осуждённый по статье о "фейках"

В колонии в Омской области умер Роман Тюрин, осуждённый за антивоенные посты в соцсетях и признанный правозащитниками политзаключённым. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на телеграм-канал "Настя и тюрьма".

Автор канала в январе 2025 года написала Тюрину в омское СИЗО-1 поздравление с днем рождения. В ответном письме ФСИН, датированной маем 2025 года, говорится, что заключённый умер 17 февраля того же года в колонии номер 8 в Омской области. Письмо о смерти Тюрина она получила только в начале 2026 года, оно есть у ОВД-Инфо. О причинах смерти не сообщается.

Роману Тюрину, жителю села Ольгино Омской области, было 55 лет. Известно, что он находился под стражей с февраля 2024 года. В июне того же года суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, признав виновным в распространении так называемых фейков о российской армии в соцсети "Одноклассники". Об этом сообщается на сайте Полтавского районного суда. Утверждается, что осуждённый признал вину. Как пишет ОВД-Инфо, всего суд вынес в отношении Тюрина четыре приговора по делам о призывах к деятельности против безопасности государства, неоднократной пропаганде символики запрещенных организаций, фейках о российской армии и оправдании терроризма.

Ранее Тюрин в 2023 году был оштрафован на 30 тысяч рублей по административной статье о так называемой дискредитации армии, также из-за постов в "Одноклассниках". Также его оштрафовали на 1 тысячу рублей по статье о пропаганде нацистской символики, отмечает Сибирь.Реалии. На аватарке Тюрина в соцсетях стояло изображение подсолнуха и бабочки с фразой "Всё будет Украина".

Фейками и дискредитацией российские суды признают фактически любую информацию о войне в Украине, которая противоречит официальной позиции Минобороны и Кремля. Как минимум половину приговоров по делам о фейках об армии суды вынесли из-за высказываний об убийстве мирных жителей Украины российскими военными.