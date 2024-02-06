В СИЗО в Иркутске погиб заключённый, которого ранее пытали

В СИЗО номер 1 Иркутска погиб заключённый Тахиржон Бакиев, который ранее выступал потерпевшим по делу о пытках против трёх сотрудников иркутской колонии ИК-6 и шестерых заключенных. О его гибели сообщили правозащитники в телеграм-канале "Заправка 38". По их данным, Бакиев покончил с собой.

Телеграм-канал опубликовал фотокопию последнего письма, которое Бакиев прислал из СИЗО. В нём он просит привлечь внимание к пыткам, которые к нему применяли. Письмо заканчивается словами "Помогите, пожалуйста, сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что Сам".

6 февраля сестра Бакиева Наргиз подтвердила редакции Сибирь.Реалии его смерть. Сегодня ей позвонили сотрудники УФСИН и попросили "приехать и забрать тело". Паблик "Люди Байкала" пишет, что в пресс-службе областного управления ФСИН подтвердили, что 4 февраля в СИЗО был суицид, но не назвали имени погибшего.

Бакиева в 2019 году приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о хищении оружия. Изначально он отбывал наказание в ангарской ИК-15. В 2021 году его по приказу работников колонии жестоко пытали сокамерники. Они избили Бакиева и изнасиловали его шваброй, причинив серьёзный вред его здоровью.

В январе прошлого года Бакиев попросил ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и российских правозащитников защитить его от угроз тюремщиков.

"Сотрудники иркутского ГУФСИН и оперотдела колонии постоянно мне угрожали, оказывали психологическое давление, называли "терпилой", пытались довести до суицида. Говорили, что [бывший начальник колонии] Агапов мне этого не простит – он заработал себе [звание] подполковника, а из-за меня у него накрылась карьера", – рассказывает Бакиев в письме.

Пытки Бакиева подтвердили медики и омбудсмен Приангарья Светлана Семенова. В письме заключённый пишет, что из-за обращения к омбудсмену давление стало еще сильнее, сама она скоро перестала выходить на связь с Бакиевым и, как ему передали, якобы сказала операм: "Сделайте так, чтобы он не жаловался".

Защита и близкие потерпевшего сообщали, что его заставляли отказаться от адвоката и оказывали другое давление, чтобы он отказался от показаний.