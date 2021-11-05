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В Колумбии задержан россиянин по подозрению в связях с джихадистами

Россиянина Владимира Таранца задержали в Колумбии, 5 ноября 2021 года

В Колумбии задержан россиянин Владимир Таранец, который находился в международном розыске по обвинению в участии в деятельности запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил глава колумбийской полиции Хорхе Варгас.

По словам Варгаса, россиянина задержали в аэропорту в Боготе. Он прилетел из Турции и собирался направиться в Гватемалу. Полиция Колумбии связалась с российской стороной для начала процесса экстрадиции.

Таранца объявили в международный розыск в 2013 году по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии в составе "Исламского государства".

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