В Колумбии задержан россиянин по подозрению в связях с джихадистами

В Колумбии задержан россиянин Владимир Таранец, который находился в международном розыске по обвинению в участии в деятельности запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил глава колумбийской полиции Хорхе Варгас.
По словам Варгаса, россиянина задержали в аэропорту в Боготе. Он прилетел из Турции и собирался направиться в Гватемалу. Полиция Колумбии связалась с российской стороной для начала процесса экстрадиции.
Таранца объявили в международный розыск в 2013 году по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии в составе "Исламского государства".
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