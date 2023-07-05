В Коми задержали бывшего лидера националистов Алексея Колегова

В Сыктывкаре сотрудники ФСБ задержали бывшего пресс-секретаря "Движения националистов" Алексея Колегова. В его доме проходят обыски. Об этом сообщило "Собрание Общественности Республики Коми", членом которой являлся Колегов.

Несколько дней назад Колегов вернулся из Европы. Как отмечают в "Собрании общественности Республики Коми", там он встречался с другими националистами, в том числе с одним из руководителей признанного "нежелательным" в России Форума свободной России Даниилом Константиновым.

По данным собрания, обыски у Колегова проходят в рамках расследования уголовного дела в отношении лидера ультраправого "Движения националистов" Владимира Басманова.

Дело против него было возбуждено в апреле 2023 года. Басманова подозревают в организации деятельности экстремистской организации, возбуждении ненависти и оправдании терроризма. Он уехал из России. У сторонников организации в Москве, Петербурге, Пскове, Нижнем Новгороде, Саратове и Сыктывкаре в апреле прошли обыски. В мае 2023 года "Движение националистов" объявило о прекращении работы в Москве, Петербурге и Новосибирске.

Колегов после обысков в апреле заявлял, что в тот момент находился за пределами России и был удивлен, что в его офисе прошли следственные действия. По его словам, он ушел из организации два года назад "из-за личных проблем".