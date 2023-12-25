В Коми пенсионерку приговорили к 5 годам за попытку поджога военкомата

Пенсионерку из Усинска (Республика Коми) Надежду Корнилову приговорили к пяти годам заключения по уголовному делу о попытке поджога военкомата. Об этом Север.Реалии сообщили знакомые Корниловой. Также информация об этом появилась на сайте 2-го Западного окружного военного суда.
Приговор 61-летней Корниловой вынесли 19 декабря, известно о нём стало только сегодня. Как пишет ТАСС со ссылкой на суд, приговор вынесен по статье "теракт", а его относительная мягкость объясняется тем, что Корнилова способствовала раскрытию преступления.
Сейчас Надежда Корнилова находится в СИЗО №3 в Воркуте. У нее диагностирована гипертоническая болезнь. Известно, что у пенсионерки двое сыновей, один из которых сейчас находится в местах лишения свободы, но скоро должен освободиться. Информацией про второго сына Север.Реалии не располагают.
Другие родственники Корниловой находятся за пределами Коми. Пенсионерку в СИЗО никто не навещает, у её знакомых в Усинске нет возможности собрать ей передачу. По их данным, сейчас Корнилова не может покупать продукты в магазине следственного изолятора, так как на её счету нет денег. Предположительно, это может быть связано с тем, что пенсионерка внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга (счета в этом случае блокируются, деньги с них перевести на счёт в СИЗО нельзя).
Надежда Корнилова была задержана 11 апреля 2023 года. По версии следствия, она изготовила два "коктейля Молотова" и пришла с ними к зданию военкомата в Усинске. Как уточняло издание "Комиинформ" со ссылкой на свои источники, Корнилова бросила одну бутылку с горючим в сторону входной двери, но жидкость не загорелась. Вторую бутылку пенсионерка зажечь не успела и просто бросила ее в сторону здания. В этот момент ее задержал полицейский, охранявший военкомат. Суд поместил ее в СИЗО. На суде - как сообщает ТАСС - Корнилова сказала, что люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банка, по телефону убедили её, что в здании военкомата находится преступник, собирающийся похитить её деньги.
- С начала российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак возросло. На данный момент известно о 113 попытках поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб. Задержанным по обвинению после весны 2022 года, когда случаи стали массовыми, чаще всего вменяют статью о терроризме. Более 30 дел уже завершились приговором, самый суровый из которых – 19 лет колонии – вынесли двум антивоенным активистам за поджог здания городской администрации в Челябинской области.
- 13 декабря суд в том же Усинске приговорил местного жителя к 12 годам заключения по делу о поджоге здания городского управления ФСБ. Его признали виновным в совершении теракта.
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