В Коми пенсионерку приговорили к 5 годам за попытку поджога военкомата

Пенсионерку из Усинска (Республика Коми) Надежду Корнилову приговорили к пяти годам заключения по уголовному делу о попытке поджога военкомата. Об этом Север.Реалии сообщили знакомые Корниловой. Также информация об этом появилась на сайте 2-го Западного окружного военного суда.

Приговор 61-летней Корниловой вынесли 19 декабря, известно о нём стало только сегодня. Как пишет ТАСС со ссылкой на суд, приговор вынесен по статье "теракт", а его относительная мягкость объясняется тем, что Корнилова способствовала раскрытию преступления.

Сейчас Надежда Корнилова находится в СИЗО №3 в Воркуте. У нее диагностирована гипертоническая болезнь. Известно, что у пенсионерки двое сыновей, один из которых сейчас находится в местах лишения свободы, но скоро должен освободиться. Информацией про второго сына Север.Реалии не располагают.

Другие родственники Корниловой находятся за пределами Коми. Пенсионерку в СИЗО никто не навещает, у её знакомых в Усинске нет возможности собрать ей передачу. По их данным, сейчас Корнилова не может покупать продукты в магазине следственного изолятора, так как на её счету нет денег. Предположительно, это может быть связано с тем, что пенсионерка внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга (счета в этом случае блокируются, деньги с них перевести на счёт в СИЗО нельзя).

Надежда Корнилова была задержана 11 апреля 2023 года. По версии следствия, она изготовила два "коктейля Молотова" и пришла с ними к зданию военкомата в Усинске. Как уточняло издание "Комиинформ" со ссылкой на свои источники, Корнилова бросила одну бутылку с горючим в сторону входной двери, но жидкость не загорелась. Вторую бутылку пенсионерка зажечь не успела и просто бросила ее в сторону здания. В этот момент ее задержал полицейский, охранявший военкомат. Суд поместил ее в СИЗО. На суде - как сообщает ТАСС - Корнилова сказала, что люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и банка, по телефону убедили её, что в здании военкомата находится преступник, собирающийся похитить её деньги.