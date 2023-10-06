В Коми подростков арестовали по делу о поджоге подстанции у аэропорта

В Сыктывкаре по делу о покушении на теракт арестованы трое 16-летних подростков. По версии следствия, они и ещё несколько неустановленных лиц пытались поджечь здание трансформаторной подстанции около городского аэропорта. Об этом сообщается на странице Сыктывкарского городского суда в соцсети "ВКонтакте".

Утверждается, что обвиняемые признали вину частично – они не отрицают, что планировали поджог, но обвинения по "террористической" статье отвергают. По версии следствия, некий куратор обещал несовершеннолетним деньги за "определённые действия".

Сама попытка поджога произошла утром 4 октября, известно о ней стало на следующий день. Сообщалось, что неизвестный вскрыл вентиляцию и на веревке спустил туда канистру с бензином, но поджечь её не успел, так как его заметили.

Позднее правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемых.

Губернатор Владимир Уйба уже связал попытку поджога с "нацизмом" и призвал "внимательнее следить за молодежью с деструктивным поведением".