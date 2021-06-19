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В Коми умер известный краевед Анатолис Смилингис

А.А. Смилингис. 2007, Санкт-Петербург

В Коми на 94 году жизни скончался краевед и историк Анатолис Смилингис, один из последних узников ГУЛАГа в республике. Об этом сообщил правозащитник Игорь Сажин.

Анатолис Смилингис родился в 1927 году в независимой Литве, в городе Плунге, в семье учителей. В 1940 году страна была оккупирована советскими войсками по пакту Молотова – Риббентропа. В июне 1941 года вместе с тысячами других литовцев семью Смилингисов депортировали.

Отец вскоре погиб в лагере под Красноярском. Мать 14-летнего Анатолиса и его младшей сестры Риты вместе с детьми оказалась в Коми АССР. Их называли спецпереселенцами, но по сути они были такими же узниками, как и обычные заключенные ГУЛАГа — они и оказались на территории огромного ликвидированного в 1940 году Локчимлага, в спецпоселке "Второй участок". (О своём лагерном опыте Анатолис Смилингис рассказал корреспонденту сайта "Север.Реалии" Юлии Куликовой.) Мать Смилингиса погибла в 1943-м: из спецпоселка ее отправили в лагерь на север Сыктывкара за то, что та принесла детям пару горстей овса из конюшни. Анатолис с 14 лет работал на лесоповале.

Сестре Анатолиса Рите удалось вернуться в Литву, брат остался жить в поселке Корткерос. Он, как и его родители, стал учителем. Более 40 лет Анатолис возглавлял Дом пионеров в Корткеросе, водил школьников в походы, ставил памятные таблички. Вместе с супругой Людмилой Королевой он больше полувека занимался историческим туризмом, искал тайные захоронения репрессированных и устанавливал мемориальные кресты.

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