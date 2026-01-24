Ссылки для упрощенного доступа

В Коми умерла еще одна пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД

Центр профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, где взорвалась граната, 15 января 2026 года
23 января в больнице в Сыктывкаре скончалась вторая пациентка, пострадавшая при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД, сообщил Минздрав Республики Коми.

О смерти первой пациентки стало известно 19 января – она умерла в отделении реанимации. Остальные пострадавшие продолжают лечение в клиниках.

Как сообщает Минздрав, шесть человек получают медицинскую помощь в Москве. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом. Остальные проходят терапию в отделении пульмонологии – их состояние оценивается как удовлетворительное.

  • Взрыв в центре подготовки МВД в Сыктывкаре произошел днем 15 января, в результате пострадали 24 человека.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело. Преподавателю центра Владимиру Опарину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий – суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, в результате произошел взрыв и начался пожар.
  • В превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, также обвинили начальника учебного центра МВД Антона Дашевского. Суд отправил его в СИЗО. По версии следствия, Дашевский знал, что в актовом зале находятся легковоспламеняющиеся материалы, и разрешил провести там семинар.
