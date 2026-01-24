В Коми умерла еще одна пострадавшая при взрыве в учебном центре МВД

23 января в больнице в Сыктывкаре скончалась вторая пациентка, пострадавшая при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД, сообщил Минздрав Республики Коми.

О смерти первой пациентки стало известно 19 января – она умерла в отделении реанимации. Остальные пострадавшие продолжают лечение в клиниках.

Как сообщает Минздрав, шесть человек получают медицинскую помощь в Москве. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще один – в тяжелом. Остальные проходят терапию в отделении пульмонологии – их состояние оценивается как удовлетворительное.