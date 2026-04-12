В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие устроили протест

В воскресенье утром в Комсомольске-на-Амуре больше сотни китайских рабочих устроили протест. Они прошли маршем по улицам города с плакатами на китайском и русском языках с просьбами о помощи к президенту России Владимиру Путину и главе "Роснефти" Игорю Сечину.

После марша протестующие сели на тротуарах и газонах на проспекте Первостроителей.

Протестующих называют строителями компании "Петро-Хэхуа" из городка рядом с нефтяным заводом "Роснефти".

Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев заявил, что цель акции китайских рабочих – привлечь внимание к ситуации с невыплатой зарплаты. Позже было объявлено о начале прокурорской проверки.

Задерживать участников шествия не стали. Автобусы, прибывшие к проспекту Первостроителей, уехали пустыми.

Китайские рабочие в Комсомольске-на-Амуре уже проводили похожую акцию из-за невыплаты зарплаты в ноябре 2021 года.