В Комсомольске-на-Амуре задержали активистку за пост в инстаграме

В Комсомольске-на-Амуре полицейские задержали из-за поста в инстаграме сторонницу "Российской партии свободы и справедливости" (РПСС) Кристину Гаджи. "ОВД-Инфо" сообщило об этом со ссылкой на саму активистку.

По словам Гаджи, поводом для задержания стал пост в инстаграме с призывом проголосовать на грядущих выборах за РПСС, а также прийти поддержать партию в гайд-парк на площади Ленина. Полицейские считают, что пост нарушает правила распространения агитационных материалов.

Гаджи доставили в отдел полиции № 2, взяли у нее объяснения и отпустили. 17 сентября она должна прийти в полицию для оформления протокола.

С 17 по 19 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы, губернаторов субъектов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования – 19 число.