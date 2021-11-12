В Комсомольске рабочие из КНР устроили погром в офисе "Роснефти"

В Комсомольске-на-Амуре китайские рабочие устроили 12 ноября погром в офисе завода холдинга "Роснефть" из-за невыплаты зарплат и вышли на митинг.

Строителей из КНР на выходе с территории завода остановил ОМОН, который "всех успокоил", пишет телеграм-канал Mash. Ночью, по данным издания, китайские рабочие закидали административное здание завода снежками и разбили несколько окон.

Это уже третья акция протеста рабочих из Китая с октября, сообщили редакции Сибирь.Реалии жители города.

"Они разворачивают плакаты с иероглифами и на ломаном английском требуют что-то про деньги", - рассказал собеседник издания. Китайцы живут в специально построенном для них городке Дземги . На улицах Комсомольска их никто не видел. "Судя по словам очевидцев и по видео, они ничего не громят, только ходят, скандируют", - рассказала жительница Комсомольска.

Известно, что строительством комплекса гидрокрекинга на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (владелец - холдинг "Роснефть") занимаются сотрудники, нанятые китайской компанией "Петро Хэхуа". Проблемы с выплатой зарплаты начались 4 месяца назад.

В компании "Роснефть" ранее заявляли, что деньги на зарплаты были выделены еще летом , поэтому "задержек быть не могло". Конфликт с иностранными рабочими в компании объяснили тем, что накануне протестов часть из них отстранили от работы "за плохие показатели" - эти 70 человек и стали зачинщиками беспорядков.

В компании "Петро Хэхуа" сообщают, что рабочие из КНР в Комсомольске, оставшиеся без работы, зарплату не получают, но каждый месяц им выдают по 10 тысяч рублей "на довольствие, питание и жилье". Отправить их в КНР невозможно из-за пандемии и закрытых границ. "Остальные 630 рабочих из КНР продолжают трудиться в прежнем режиме", - сообщили в "Петро Хэхуа".