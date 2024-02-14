В Конгрессе заявили о неожиданной "серьёзной угрозе безопасности" США

Глава комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Тёрнер в среду призвал администрацию Джо Байдена рассекретить информацию о некой серьёзной угрозе безопасности Соединённых Штатов, чтобы США и их союзники смогли открыто обсудить, как реагировать на эту угрозу.

Ранее Тёрнер разослал всем членам Конгресса письмо, в котором сообщил, что его комитет располагает секретной информацией о "дестабилизирующих военных возможностях" неназванного иностранного государства.

CNN со ссылкой на источники утверждает, что эта информация может быть связана с Россией. Источники CNN утверждают, что речь идёт об "очень чувствительной" информации. Один из источников отметил, что она вызывает большую обеспокоенность, и что известно об угрозе стало совсем недавно. Подробностей о характере возможной угрозы не приводится.

Журналист издания Politico Алекс Уорд со ссылкой на трёх членов комитета по разведке Палаты представителей пишет, что конгрессмены действительно обеспокоены полученной информацией, однако отмечают, что речь идёт об угрозе в долгосрочной перспективе, а не об остром кризисе.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя сообщение Тёрнера, сказал, что на четверг намечена его встреча с руководителями комитетов Конгресса, отвечающих за национальную безопасность. Он не подтвердил и не опроверг наличие серьёзной зарубежной угрозы национальной безопасности США.